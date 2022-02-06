The Washington Post назвала шесть причин, почему Путин не ладит с Зеленским: среди них членство в НАТО и преследование Медведчука

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Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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The Washington Post назвала шесть причин, почему Путин не ладит с Зеленским: среди них членство в НАТО и преследование Медведчука Новость обновлена 06 февраля 2022, 16:39

Американское издание The Washington Post проанализировало шаги двух лидеров – Украины и России, и выделило главные причины, почему идет конфронтация глав государств.

Зеленский изменил свое мнение о Минских соглашениях

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский выбрал Минские соглашения в качестве основы для мирных переговоров по Донбассу. Однако Кремль не выполнял свои обязательства, из-за чего у президента Украины изменилось отношение к Москве и договоренностям.

Зеленский активно настаивает на членстве в НАТО

После того, как не удалось добиться мира на Донбассе, а также все больших агрессивных действий РФ, Зеленский сделал акцент на вступление Украины в НАТО и активно продвигал эту идею западным партнерам. Россию это очень раздражает.

Зеленский закрывает пророссийские телеканалы

Украинский лидер подписал указ о введении санкций против телеканалов, бенефициаром которых являлся кум Путина, нардеп Виктор Медведчук.

Позиция Зеленского по языковому вопросу

Как пишет The Washington Post, Владимир Зеленский, по определению Москвы, является носителем русского языка, однако глава государства не отменил закон о государственном языке. Кремль также считает, что президент Украины "отказался от своей идентичности", которую Россия обычно вызывается защищать.

Зеленский преследует близкого друга Путина

Уголовное производство в отношении Виктора Медведчука – это сильный удар по самолюбию Путина.

Шутки Зеленского над Путиным

Летом 2021 года президент России Владимир Путин выдал статью об Украине, которая была опубликована на русском и украинском языках, в которой президент РФ утверждал, что Россия и Украина — братья и "один народ". В ответ Зеленский высмеял Путина.

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