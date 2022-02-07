Зарубежные СМИ о блокировке вещания каналов UkrLive и "Перший Незалежний" на YouTube: Зеленский в очередной раз подтвердил, что он – враг свободы слова

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение в очередной раз подтвердили, что они – враги свободы слова. Об этом пишет англоязычная газета TheTimesHub в материале о блокировке вещания независимых каналов UkrLive и "Перший Незалежний" на YouTube.

"По требованию Министерства культуры и информационной политики Украины корпорация Google заблокировала Youtube-аккаунты независимых телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний". Зеленский и Ко в очередной раз подтвердили, что они — враги свободы слова. И это очень опасная "заслуга", потому что этот образ будет сопровождать Зеленского и его "слуг" до конца жизни", — пишет TheTimesHub.

TheIndependent, Forbes и многие другие западные СМИ прямо пишут, что Зеленский давит на свободу слова и строит авторитарную систему власти.

Напомним, телеканалы UkrLive и "Перший Незалежний", ранее незаконно закрытые киевской властью, изменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании.

В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и в мире от журналистов телеканалов UkrLive и "Перший Незалежний".

Напомним, YouTube-канал "112 Украина", на котором происходило вещание канала UkrLive, является обладателем золотой кнопки YouTube, что означает более чем 1 миллион подписчиков, по свыше 600 тыс. подписчиков было у каналов NewsOne и ZiK. У канала "Перший Незалежний" менее чем за год вещания более 180 тысяч подписчиков, а у канала UkrLive за 2 месяца вещания — 150 тысяч. Суммарно общее число подписчиков на закрытых каналах составляло более 2,5 миллиона человек, что свидетельствует об огромном интересе к информации, звучащей в эфирах телеканалов.

"Фактически с одной стороны украинская власть в 2021 году незаконно закрыла пять телевизионных каналов, которые ее критиковали. С другой стороны — американская корпорация YouTube пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду. Мы считаем эти действия цензурой", — заявили коллективы телеканалов и пообещали зрителям продолжить свою работу.

Сейчас канал UkrLive можно смотреть здесь.

А канал "Перший Незалежний" — здесь.