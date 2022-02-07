Медведчук: Эта власть, диктаторская власть, она пошла на преступные действия, которые ничем обелить уже нельзя

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 07 февраля 2022, 12:52
Виктор Медведчук

Президент Владимир Зеленский вместе со всем составом Совета безопасности и обороны Украины совершил преступление, и они должны нести ответственность за свои действия. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью журналисту "Нового издания" Владимиру Самарскому.

"Эта власть, диктаторская власть, она пошла на преступные действия, которые ничем обелить уже нельзя. Она совершила преступление. Зеленский, члены СНБО, которые голосовали за эти решения, в их действиях есть признаки состава уголовных преступлений", — сказал он.

Медведчук уверен, что "они должны нести ответственность. Когда это будет, я, к сожалению, не знаю. Но то, что будет это, я в это верю и я в этом уверен".

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

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