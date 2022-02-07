Зарплаты "в конвертах" "слуг народа" за голосования достигают 75 тыс. долл., - журналист

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Верховна Рада Новость обновлена 07 февраля 2022, 15:59
Верховна Рада

Народные депутаты от партии "Слуга народа" за голосования ежемесячно получают до 75 тыс. долларов в "конвертах". Об этом в своем Telegram-канале написала журналист, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова.

"Для всех, кто интересуется темой депутатских зарплат в конвертах. Хватит клеветать. Ставок в 5-10 тыс. долларов не существует. Меньше двадцатки уже никто не получает. Порог 20 – 75 тыс. долларов. 50 тыс. долларов — главы комитетов. 75 тыс. долларов — козырные "Трухины" нашего времени", — написала Крюкова.

Также эту информацию подтвердила журналист Алеся Бацман: "В интервью очень многие говорили об этом. Даже Антон Поляков, который сегодня покойный, об этом говорил не раз. И назывались уже совершенно другие цифры – что в месяц народные депутаты получают от 10-20 тысяч долларов и выше, в зависимости от позиции. До 70-75 тысяч долларов ежемесячно", – заявила Бацман.

Ранее, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах.

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