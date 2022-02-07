Бизнесмен Кузяра: Так называемые телефонные записи, которые используются в угольном деле, – монтаж

Фигурант уголовного производства о поставках угля с оккупированного Донбасса, бизнесмен Сергей Кузяра заявил, что так называемые "телефонные записи", которые обвинение использует в угольном деле – монтаж. Об этом он сказал в интервью Денису Казанскому, опубликованному на YouTube-канале Denis Kazanskyi.

"Я четко могу свидетельствовать, что там есть манипуляции в этих записях телефонных, в частности по мне. Есть четкие факты, когда эти записи смонтированы. Говорю почему? Первая часть записей просто на просто имеет одно и то же содержание только разные номера файлов, разное время, разное начало и разный конец. Первая и последняя фразы поменяли, 2 разных файла, смонтировали и говорят: "Вот тут вы, Сергей Владимирович, разговаривали с одним абонентом, а здесь с другим". Я говорю: "А как может быть, что я с двумя абонентами в разное время разговаривал, а мой разговор за исключение обращения к ним абсолютно идентичен до буквы до последней, только знаки препинания по разному расставили". А ответа нет, потому что это четкий монтаж", — отметил он.

Кузяра рассказал, что послушал пленки Бигуса, но не услышал там чего-либо о передаче наличных денег.

"Я слышал обсуждение, что нужен уголь, давайте что-то сделаем, чтобы этот уголь поехал. Я сегодня даже не обсуждаю легальность и вообще подлинность этих пленок, но тот вывод, который я делаю — вторая сторона была заинтересована в том, чтобы это ехало, делалось, и чтобы продолжалось товарообменные операции экономическое взаимодействие между той территорией и Украиной. Это там не скрывается, все об этом говорят. Якобы там высокопоставленные чиновники РФ, они говорят: "Ребята, так давайте берите уголь, берите платите вам это нужно, мы готовы вам там помогать в этом вопросе, встречайтесь, разговаривайте"", — объяснил бизнесмен.

Ранее, Кузяра заявил, что следователи напрямую предлагали ему дать показания против экс-президента Петра Порошенко или председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует в первую очередь Порошенко. Они хотели любую информацию, которая позволила бы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто мне предлагали, а давили на меня. Эти показания и были основной целью, зачем меня "закрывали", но я объяснил, что не буду никого оговаривать", — заявил бизнесмен.