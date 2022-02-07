Медведчук: Украине нет места на европейских рынках, нам нужно ориентироваться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Украине нужно ориентироваться на страны Азиатско-тихоокеанского региона, рынки СНГ и Россию, на европейских рынках нашей стране места нет. Об этом он рассказал в интервью ведущей телеканала "Перший Незалежний" Диане Панченко.

"Мы покупаем муку, картофель и многие другие продукты, которыми когда-то славилась страна. А мы выстраиваем все в одном курсе, направлении, европейский рынок. Да нет там нам места! Мы не можем выдержать эту конкуренцию. Нам надо в другую сторону. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия, рынки стран СНГ. Там наша продукция нужна. Но как объяснить очевидный факт? Что происходит, допустим, по итогам 11 месяцев прошлого года? Экспорт из Украины в Россию вырос на 23%. Импорт из России в Украину ‒ на 31%. 40% наших людей относятся хорошо или очень хорошо к России. Наша партия говорит: мы должны выстраивать прагматичные экономические отношения, восстанавливать их с Россией, это наши рынки, это наша выгода, мы должны убирать искусственные преграды. В этом залог успеха развития экономики Украины, а значит, реальное наполнение социальной сферы", — заявил Медведчук.

Также он добавил, что действующее руководство страны идет другим путем:

"Но власть категорически против, она ведь идет другим путем, она строит "анти-Россию" в Украине. А надо строить успешную страну. Не надо строить бандеровскую Украину, надо строить не бандеровскую, а нормальную Украину для всех людей, с общим знаменателем соблюдения интересов не только для отдельной части украинских граждан, а для всех украинских граждан, а не принимать Стратегию информационной безопасности, уничтожать свободу слова, инакомыслие и говорить о том, что должна быть утверждена единая гражданская украинская идентичность", — сказал Медведчук.

Напомним, Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении украинской экономики. По его словам, за два года нахождения Зеленского у власти на 69% выросла цена на газ для населения, жилищно-коммунальные тарифы — на 129%, долги населения за ЖКУ с августа 2019-го — на 79%, а цены на хлеб — на 350%.