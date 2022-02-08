Медведчук: Внеблоковое государство - это то, что нужно Украине для развития экономики

Внеблоковое государство — это то, что сейчас так нужно Украине для развития экономики.

Такое мнение выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью ведущей телеканала "Перший Незалежний" Диане Панченко.

"Внеблоковое государство ‒ это то, что надо Украине для развития экономики. Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом смысл и возможности развития прагматизма в экономической сфере, а не в том, что мы подписали соглашение и договор о ЗСТ с ЕС, фактически уничтожили экономику и продолжаем идти по пути ее уничтожения. Ведь люди должны осознавать и осознают эти процессы", — отметил политик.

По его словам, уже большинство украинцев выступают против участия в военно-политических блоках.

"КМИС проводил в конце года исследования и поставил вопрос: блоковый статус, то есть участие в военно-политических блоках, и внеблоковый, неучастие. Так вот, 40% высказались за участие в военно-политических блоках. ОДКБ, НАТО, там еще какие-то. 40%. Извините, 45% против. 40% ‒ за участие в военно-политических блоках. А 14% не определились. Так у людей тоже разные мысли. А люди разве не помнят бомбардировки Югославии, уничтожение Ирака, уничтожение Сирии? Это что? Это были действия НАТО. Может быть, они были санкционированы Советом Безопасности ООН? Нет. Не были. НАТО так решило. США так решили и сделали. Может быть, украинцы уже начинают понимать и, самое главное, осознавать, что Украина тоже может стать вот этим плацдармом противостояния? С одной стороны будет Запад, с другой стороны будет Россия, а сводить и разбираться, разборки устраивают на территории Украины. Это же и есть самое страшное", — сказал лидер оппозиции.

При этом Медведчук подчеркнул, что внеблоковое государство — это сейчас единственный путь к прогрессу.

"Нет другого пути, как путь назад, но это фактически путь вперед, к прогрессу ‒ к внеблоковому статусу. Мы ведь вообще должны идти по пути развития реформ скандинавского плана, именно скандинавского, таких, как есть сегодня в той же Финляндии, Швеции. То есть построение этого социализма или социал-демократии, ориентированной на интересы людей, а не строить дикий капитализм, что сегодня происходит в Украине. Ориентированную на интересы людей экономику, обеспечение пенсионеров, развитие таких сфер, как здравоохранение, образование. Вот этот путь. И этот путь будет возможным, если мы не будем втянуты вот в эти разборки, в которых мы можем участвовать только своими людьми, только своими территориями и, самое главное, вот этими негативными последствиями и для территории, и для государства, и для людей. Потому что мы пытаемся играть, но нас же в игре не будет, нас используют. Внешнее управление ‒ это политика колонизации", — сказал лидер оппозиции.

Медведчук добавил, что украинский народ такую политику не поддерживает.

"Более того, а как относятся к этому люди? Вот смотрите, одно из последних социологических исследований (или КМИС, или Разумкова) говорит: 45% считают, что у нас в Украине развивается политика колонизации, а 23% против этого, возражают. Вот вдумайтесь. То есть внешнее управление уже дошло до людей как осознание того, что это действительно внешнее управление. Ну кто сегодня поверит, что Зеленский управляет государством сам? Никто. Ну никто! Наверное, есть какая-то часть мизерная, а все остальные понимают, что это результат политики внешнего управления", — резюмировал он.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук высказал мнение, что Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а не уничтожать свою экономику, подписав соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом.