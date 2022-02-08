Украинцы создали петицию, которой требуют от Зеленского подписать закон "о военных преступниках" и прекратить нарушать закон, - политтехнолог

Украинцы обнародовали петицию, которой требуют от президента Владимира Зеленского подписать единственный в своем роде закон об ответственности за военные преступления и преступления против человечности в ОРДЛО.

Об этом пишет политтехнолог Владимир Шамин.

"На сегодня подписание этого закона Зеленский блокирует уже около полугода, и до момента его принятия ни о каком правосудии по международным стандартам в Украине не может идти речи.

Почему так важен факт подписания этой петиции? Да потому что на восьмом году вооруженного конфликта на Донбассе украинские власти до сих пор полноценно не сотрудничают с Международным уголовным судом и не ратифицировали его Римский статут. А такая политика "неподписания" может свидетельствовать только об одном: власть не хочет, чтобы некоторые преступления в ОРДЛО были раскрыты: по всей видимости, ввиду возможной причастности украинской стороны к ним.

В самом тексте петиции указано, что парламент принял закон "о военных преступлениях" еще в мае 2021 года. Согласно Конституции, Зеленский обязан был подписать его в течение 15 дней после подписания спикером парламента, принять к исполнению, далее – обнародовать или вернуть со своими правками. Попал закон на подпись Зеленскому еще 7 июня 2021 года, но до сих пор остается неподписанным. Следовательно, Зеленский упорно игнорирует свои обязанности, возложенные на него Конституцией.

Так почему же президент по собственной инициативе игнорирует введение закона, который предусматривает принцип универсальной юрисдикции относительно преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений? Очевидно, промедление с принятием закона "о военных преступлениях" можно связать с опасениями, что он будет применен к украинским военным и бойцам добровольческих батальонов.

Хочется верить, что в обозримом будущем у Зеленского все-таки хватит политической воли на подписание этого закона. Ведь еще каких-то пару лет назад он шел на выборы как "президент мира", а не геноцида жителей ОРДЛО.

Украинцы создали петицию, которой требуют от Зеленского подписать закон "о военных преступниках" и прекратить нарушать закон!"