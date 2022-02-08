Закрыть в течение года пять телевизионных каналов без каких-либо оснований. Не думаю, что кто-то может побить этот рекорд в любом государстве мира! - Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в своем Телеграм-канале высказался касательно закрытия в стране пяти оппозиционных телеканалов:

"Почему это сделано? Сделано это потому, что Зеленский ведет борьбу с оппозицией, а это были оппозиционные каналы.

Это были каналы, которые смотрело преимущественно русскоязычное население, смотрели жители и граждане юго-востока Украины.

Каналы, которые исповедовали не антироссийскую истерию или политику пещерной русофобии, а политику восстановления отношений с Россией, восстановления отношений между нашими братскими народами.

Это не подходит Зеленскому, который сегодня проводит национал-радикальную политику в угоду вот этим узким кругам ограниченных людей, исповедующих политику национал-радикализма.

Он встал на этот путь под влиянием Запада, из-за каких-то личных амбиций, эмоций и ощущений и он пытается на этой почве с помощью этой примитивной и преступной политики добиться результата, авторитета среди людей.

Конечно же, с этим у него ничего не получится", — написал Медведчук.