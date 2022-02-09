Катализатором действий Путина в отношении Украины стала атака власти Зеленского на Виктора Медведчука, - Reuters

Атака президента Украины Владимира Зеленского на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука является катализатором действий главы российского государства Владимира Путина в отношении Украины.

Об этом говорится в статье, опубликованной Reuters.

"Данилов, кадровый политик с 20-летним опытом работы на высоком уровне, возглавил кампанию по нейтрализации политика Виктора Медведчука. Считающийся неприкасаемым из-за его тесной связи с Путиным, который является крестным отцом дочери Медведчука, украинский политик был помещен под домашний арест в мае прошлого года", — говорится в статье.

Автор материала уверен, что "этот акт считается катализатором недавних действий Путина против Украины".

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.