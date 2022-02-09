Иностранные СМИ: Записи разговоров Медведчука были сфабрикованы

Фракция "Оппозиционной платформы — За жизнь" обратилась к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой относительно дела против председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука и так называемых пленок Медведчука — записей его телефонных разговоров, которые следствие, как утверждают парламентарии, сфабриковало, пишет англоязычное издание OopsTop.

"Фракция "Оппозиционной платформы — За жизнь" обратилась к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука. В частности, парламентарии проинформировали генпрокурора о фабрикации следствием так называемых пленок Медведчука", — цитирует издание заявление партии.

Как стало известно депутатам, еще в августе прошлого года Печерский районный суд города Киева назначил по делу судебно-криминалистическую экспертизу для установления подлинности записей разговоров, на которых, собственно, и строятся почти все обвинения.

"Суд обязал сторону обвинения направить оригинал "пленок" и устройство, которым якобы проводилась запись телефонных разговоров, экспертам КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, — ред.) для соответствующего исследования. В соответствии с судебным решением эксперты обязаны изучить подлинность записи, имеющейся в деле. Проверить, не смонтирована ли она, и если смонтирована — то каким способом", – ссылается издание на слова депутата Рената Кузьмина.

Парламентарий подчеркнул, что сторона обвинения с августа прошлого года умышленно не исполняет определение суда и не передает экспертам необходимое оборудование и "пленки". "Причина? Она очевидна: власть боится разоблачения. Власть знает, что "пленки" ‒ подделка, что экспертиза обязательно подтвердит фабрикацию основной "улики" и все дело Медведчука развалится еще до суда", – уверен Кузьмин.

Также он подчеркнул, что теперь решение по "пленкам" должна принять генпрокурор, именно на нее ляжет вся ответственность за качество рассмотрения коллективного обращения депутатов. "Именно генпрокурор обязана теперь исполнить решение суда и передать экспертам "пленки" и соответствующее оборудование", – добавил Кузьмин.

Ранее портал Bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В них фигурирует имя Петра Порошенко. Зеленский в интервью телеканалу "1+1" назвал госизменой опубликованные записи, на которых, в частности, якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину. Он выразил мнение, что политик вместе с Порошенко перешли "кровавые линии", а предоставление Порошенко Медведчуку полномочий в переговорах между Украиной и Россией говорит о том, что "никто не был заинтересован в завершении войны, то есть люди делали деньги".

В опубликованных записях, в частности, содержатся эпизоды, где якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как утверждает Bihus.info, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из РФ проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как это стало известно журналистам, Порошенко принял решение убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией. Кроме того, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ОРДЛО, но не особо способствовал процессу.