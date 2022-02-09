Макрон после Путина и Зеленского будет говорить с Байденом: планируют обсуждать Украину
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Французский президент продолжает переговоры по вопросам безопасности
После визита в Москву и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также последовавшего за этим приезда в Киев и переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским французский лидер Эмманюэль Макрон намерен пообщаться с главой Белого дома Джо Байденом.
Об этом во вторник, 8 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент (США Байден — ред.) дважды разговаривал с президентом Макроном на прошлой неделе. Я ожидаю, что он скоро будет с ним разговаривать, о чем мы, конечно же, сообщим", — сказала она.
Каких-либо подробностей предстоящего разговора Псаки не сообщила, однако отметила, что США поощряют любые дипломатические усилия, направленные на урегулирование кризиса безопасности в Европе.
В этом контексте она констатировала, что в Вашингтоне "до сих пор нет никакого прогноза того, что сделает президент Путин" и США не могут контролировать то, что Россия будет делать дальше.
"Что мы можем сделать и что, я думаю, президент Макрон сделал вчера (во время встречи с Путиным — ред.), так это разъяснить нашим союзникам и партнерам, что если Путин решит продолжить вторжение в Украину, это будет иметь серьезные последствия", — добавила Псаки.
Стоит отметить, что на этом усилия лидеров стран мира по деэскалации сложившейся ввиду угрозы широкомасшбатного вторжения в Украину российских войск не ограничиваются.
Так, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц совершит свой первый визит в Киев уже 14 февраля.
После этого, 15 февраля, у главы немецкого правительства запланирована поездка в Россию.
Как сообщалось, в США спрогнозировали потери среди военнослужащих и мирного населения Украины в случае вторжения российских войск.
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