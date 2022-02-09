Шуфрич обратился к главам МИД европейских стран и рассказал о вопиющей ситуации со свободой слова в стране, а также попросил оказать влияние на украинскую власть

Народный депутат заявил, что не прекратит борьбу за свободу слова в Украине и намерен приобрести еще один телеканал, чтобы дать журналистам работу.

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич написал открытое письмо ряду министров иностранных дел европейских стран, которые посещают Украину, и рассказал о ситуации со свободой слова в стране.

В частности, письма получили министр иностранных дел Германии Аннален Бербок, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок.

Шуфрич обратил внимание европейских политиков на беспредел украинской власти, которая по решению СНБО закрывает независимые телеканалы — "112 Украина", NewsOne и ZIK, хотя сделать это в Украине можно только после решения суда. После внесудебного закрытия телеканалов "Перший Незалежний" и UkrLive таких вещателей стало уже пять.

Также он указал и на действия платформы YouTube, которая пошла на поводу у немотивированных обращений украинской власти и закрыла аккаунты телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный", которые объединили коллективы ранее закрытых СМИ.

Народный депутат заявил, что не прекратит борьбу за свободу слова в Украине и намерен приобрести еще один телеканал, чтобы дать журналистам работу. Однако он может стать шестым вещателем, который незаконно закроет власть.

"В этом и состоит предмет моего письма и главный вопрос, который следует срочно вынести на публичное обсуждение: каким образом можно обезопасить украинских журналистов и защитить свободу слова в Украине?" — обратился он к европейским министрам и попросил поднять этот вопрос во время встреч с представителями украинской власти.

Полный текст письма приводим ниже:

Уважаемый господин (госпожа),

Как народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова выражаю вам свое глубокое уважение и пользуюсь этой возможностью, для того чтобы обратить внимание на неудовлетворительное состояние с обеспечением права украинских журналистов на профессиональную деятельность и просить вас не обойти этот вопрос во время встреч с представителями украинской власти.

Поводом для этого обращения является глубокое убеждение в том, что украинская власть усиливает давление на неугодные средства массовой информации, и лишь значительный международный резонанс способен остановить дальнейшее продвижение страны в сторону тотального введения цензуры и закрытия нелояльных СМИ. Я уверен, что только сильные и независимые украинские СМИ, которые не боятся говорить правду об ошибках украинской власти, могут заставить ее быть более предсказуемой и ответственной за свои слова и решения. Это увеличит шансы на стабильность и предсказуемость во всем регионе и в конечном итоге от этого выиграют все – и Украина, и ее зарубежные партнеры.

Последний год в Украине ознаменовался рядом вопиющих случаев, связанных с закрытием СМИ, которые не боялись говорить правду о деятельности власти. 2 февраля 2021 года были закрыты три ведущих на тот момент информационных телеканала "112 Украина", NewsOne и ZIK. Это произошло с грубым нарушением принципа верховенства права и во внесудебном порядке (по решению Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишить украинское СМИ лицензии правомерно возможно по решению суда).

Для того чтобы отстоять свое право на профессиональную деятельность, журналисты закрытых телеканалов объединились и создали телеканал "Перший Незалежный". Но его запуск привел к очередному нарушению законодательства украинской властью – уже через час после начала работы вещание канала было прекращено после обычного письма заместителя председателя Службы безопасности Украины, без суда и возможности для журналистов отстоять свои права.

Поскольку более полугода журналистам "Першого Незалежного" не удавалось восстановить вещание, и, учитывая мой статус народного депутата и пост председателя комитета ВРУ по вопросам свободы слова, журналисты обратились ко мне за помощью в возобновлении вещания указанного телеканала и возвращении их доступа к телевизионной аудитории.

В результате, 24.09.2021 я приобрел у журналистов 60% корпоративных прав телеканала "Перший Незалежный" и направил свои усилия и средства на возобновление его работы. В то же время, учитывая, что даже при моем участии в разумные сроки восстановить законность не удавалось, 27.10.2021 я приобрел другой телеканал – UkrLive – на базе которого журналисты наконец смогли возобновить спутниковое вещание. Более того, 01.12.2021 в результате решения суда мы смогли возобновить спутниковое вещание "Першого Незалежного".

Но эти победы вызвали очередную волну давления со стороны властей. Фактически сразу же после положительного решения суда и возобновления спутникового вещания 28.12.2021 Указом Президента были введены санкции СНБО в отношении обоих телеканалов. Также пострадала компания, которая участвовала в производстве телепрограмм.

Таким образом, в Украине был в очередной раз грубо нарушен принцип свободы слова, а журналисты снова были лишены права на профессиональную деятельность. И если в первом случае СНБО хотя бы формально прикрывалась какими-то вымышленными основаниями для закрытия каналов, то в данном случае такое решение принималось вообще без правовых оснований: Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не составлял ни одного акта о нарушениях законодательства со стороны телеканалов. Более того, заседание СНБО также не проводилось, и телеканалы были закрыты без решения суда.

Очередной удар по телеканалам был нанесен несколько дней назад. В ночь на 4 февраля платформа YouTube пошла на поводу у немотивированных обращений украинской власти и закрыла аккаунты телеканалов UkrLive и "Перший Незалежный". В результате, доступ к трансляции потеряли более 2,5 миллиона подписчиков.

Мы расцениваем закрытие каналов как акт цензуры со стороны платформы YouTube и обращаем внимание на то, что решение о закрытии появилось именно тогда, когда украинская власть оказалась в эпицентре очередной волны скандалов, связанных с коррупцией, катастрофическим состоянием экономики, кумовством во власти и невыполнением ею своих обязательств перед зарубежными партнерами. Только за последние несколько дней наши зрители узнали правду о том, что президент Зеленский в течение полугода лично выгораживал народного депутата от провластной партии "Слуга народа" Александра Трухина, который пьяным совершил ДТП и пытался дать взятку полицейскому в размере 150 000 долларов, которые были с ним в машине. Другого депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых поймали во время получения взятки в размере почти 600 тысяч гривен за поставки оборудования в больницы. Иностранцы продолжили избавляться от украинских гособлигаций, котировки украинской гривны достигли минимальных значений, чего не было с 2014 года, и тому подобное.

Эти и другие коррупционные скандалы и экономические провалы, допущенные украинской властью, стали широко известны исключительно благодаря работе оппозиционных СМИ. Но вместо борьбы с бедностью и коррупцией президент Зеленский выбрал другой путь – усилить цензуру, создать государственную монополию на информацию и закрыть нелояльные СМИ.

Я по-прежнему хочу обеспечить людей работой и обеспечить право журналистов на профессиональную деятельность.

Поэтому я хочу приобрести еще одну лицензию.

Но практика внесудебной расправы над неподконтрольными власти СМИ показывает, что в этом случае может появиться уже шестой телеканал, закрытый президентом без всяких правовых оснований.

В этом и состоит предмет моего письма и главный вопрос, который следует срочно вынести на публичное обсуждение: каким образом можно обезопасить украинских журналистов и защитить свободу слова в Украине?

С уважением,

Нестор Шуфрич,

народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова

Напомним, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Но буквально через час после начала вещания власть незаконно, во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: "Перший Незалежный" и UkrLive. Потом оказалось, что заседания СНБО не было.

Данное решение было принято, после, того,как Первый Незалежный в суде отстоял свое право на вещание, после незаконного лишения эфира в феврале 2021 года.