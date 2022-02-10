Виктор Медведчук: Тарифная политика Зеленского привела к катастрофе

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Украине по состоянию на 31 декабря 2021 года установила исторический антирекорд в 81,4 млрд грн.

Стоит отметить, что 81,4 млрд грн долга — это прямой результат пагубной тарифной политики власти. Как и тот факт, что в течение месяца долги за коммуналку увеличились на 8,7 млрд грн, а уровень платежей составляет 71,1%.

Обещанное двукратное понижение тарифов от Зеленского — это когда начисления за коммуналку по стране в декабре-19 составляли 16,8 млрд грн, а в декабре-21 — уже 30,3 млрд грн.

Таков закономерный итог проводимой некомпетентной властью тарифной политики в стране.

Виктор Медведчук