Виктору Медведчуку не дают работать, потому что боятся, - эксперты о давлении на политика

Власть не дает работать народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который имеет огромный опыт, из-за того, что боятся его.

Об этом в эфире на "Першому Незалежному" во время включения заявила политический и экономический эксперт Светлана Кушнир.

Эксперт, отвечая на вопрос, почему народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку не дают работать, отметила: "Политические амбиции и синдром, что "мы все знаем, мы лучше знаем, как управлять страной", хотя люди не получили даже какой-то минимальной профильного образования, он и привел к этому балагану в политике, я по-другому это не могу сказать. Потому что на самом деле, действительно, у Медведчука есть и связи, и понимание, и огромный опыт работы как в парламенте, так и за пределами парламента, и на внешнем векторе, кстати. Можем вспомнить, что по его инициативе создавалась международная площадка "Межпарламентский диалог "За мир — Украина — Германия — Франция — РФ". Но боятся".

Политический эксперт напомнила, что в тот момент, когда власть ударила санкциями по Виктору Медведчуку и его семье, когда закрыли три крупные информационные вещатели, а впоследствии еще два, у политика был персональный президентский рейтинг больше 6% и была тенденция к росту.

"И если бы власть не совершила произвол, потому что в судах до сих пор не доказана вина ни Медведчука, ни телеканалов, зачем их позакрывали; если бы власть этого своевольно не сделала, то сегодня мы бы увидели, что в первой тройке претендентов на главу государства точно был бы и Виктор Медведчук", — сказала Светлана Кушнир.

В свою очередь, представитель Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тимур Маслов отметил, что Виктору Медведчуку не дают работать, потому что есть "определенная ревность".

"Ревность заключается в том, что, действительно, команда президента не способна выполнять то, что способна делать сегодня оппозиция. И по той причине, что в оппозиции есть люди, у которых есть профильное образование, у которых есть большой опыт работы как в политике, так и в отдельных отраслях. В свою очередь, у президента этого нету, поэтому и появляется эта ревность, появляется какое-то волнение, что кто-то, скажем так, может их убрать, потому что они сегодня мешают. Они не способны выполнять что-то на благо общества", — сказал гость студии.

Напомним, ранее политолог Марат Киреев в своем блоге сообщил, что лидер оппозиции Виктор Медведчук — один из самых популярных политиков Украины в январе. Несмотря на домашний арест, политические репрессии, закрытие в декабре еще одного оппозиционного телеканала Медведчук занял в рейтинге Украинского института политики 4 место.

Выше лидера ОПЗЖ только президент Зеленский, который устроил политическое шоу с возвращением в страну Порошенко, а также глава МИД Кулеба, который раздал миллион интервью о возможном вторжении РФ, которого так и не произошло, пишет политолог.