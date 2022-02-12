Медведчук выразил благодарность парламентариям Германии, Франции и России за поиск возможности для мирного урегулирования в Украине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Медведчук выразил благодарность парламентариям Германии, Франции и России за поиск возможности для мирного урегулирования в Украине Новость обновлена 12 февраля 2022, 15:54

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук поблагодарил парламентариев Германии, Франции и России за поиск возможности для мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом он сказал на Международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

"Уважаемые коллеги, я хочу еще особо по результатам нашей дискуссии подчеркнуть и высказать благодарность от представителей украинского парламента, который присутствует сегодня и в сенате, я нахожусь на видеосвязи, за то, что парламентарии Франции, Германии и России откликнулись на нашу инициативу. И самое главное, что они пытаются и в этой дискуссии сегодняшней найти тот общий знаменатель, который может помочь решить вопросы мирного урегулирования на Донбассе, мирного урегулирования в Украине, а значит добавить серьезные аргументы в вопросы безопасности во всей Европе", — сказал народный депутат.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на Международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России заявил, что поведение украинской власти и президента Владимира Зеленского вызывает озабоченность из-за попыток уйти от выполнения Минских соглашений и решений, принятых в рамках Нормандского формата, которые непосредственно ведут к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

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