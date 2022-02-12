Медведчук - европейским политикам: Украинская власть демонстрирует полное неприятие Минских соглашений

Власть в Украине демонстрирует полное неприятие Минских соглашений. Такое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на Международной конференции в рамках Парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

"Я хочу сказать, что поведение украинской власти, возглавляемой Зеленским, вызывает не просто озабоченность, а вызывает у нас, у нашей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" резкое невосприятие того, что власть пытается всячески уйти от выполнения Минских соглашений, уйти от тех решений, которые были приняты в Нормандском формате и которые фактически ознаменовали путь непосредственный, который может привести к мирному урегулированию", — отметил Виктор Медведчук.

Также он обратил внимание на то, что происходит последние недели.

"Вот те встречи на высшем уровне, которые на сегодняшний день актуализированы для того, чтобы достигнуть безопасности в Европе и во всем мире, они ведь направлены в том числе и в первую очередь на то, чтобы решить конфликт и идти по пути деэскалации на юго-востоке, на Донбассе Украины. А что мы видим в результате? После заявлений представителей США, Франции, Германии, руководства европейских органов о том, что Минские соглашения надо выполнять и они являются единственными, украинская власть занимает позицию невосприятия Минских соглашений, полное невосприятие, об этом говорит ночная встреча со вчерашнего на сегодняшний день советников глав государств Нормандского формата, которая имела место в Берлине. Она закончилась ничем. Это подтверждают все участники этой встречи", — высказался оппозиционный политик.

Также он напомнил, что советникам глав государств Нормандского формата на последней встрече "не удалось согласовать ни одного документа, который бы вспомнил о Минских соглашениях, а значит и предположил путь реализации этих Минских соглашений".

"И это происходит во время, когда мы завтра будем уже отмечать довольно-таки печальную дату, семь лет Минских соглашений. 12 февраля 2015 года они были подписаны, и, говоря об их исполнении, можно прямо сказать "а воз и ныне там". Украинская власть делала все для того, чтобы заговорить, не исполнять и ничего не делать для их реализации. Последняя встреча советников глав государств Нормандского формата ознаменовала лишь одно — что нет общего пути для разрешения, так как его, этот путь деэскалации, не видят советники глав государства. И в заявлениях сторон мы четко видим, что Украина отказалась обсуждать вопрос политической части Минских соглашений, а это, поверьте мне, человеку, который знает эту проблему, который не просто изучал, а практически реализовывал, пытался реализовать мирные инициативы, — это основа. Это фундамент Минских соглашений, которые были утверждены Нормандским форматом и резолюцией совета безопасности ООН", — указал Виктор Медведчук.

"У меня вопрос, как и у многих других, которые искренне хотят мира в Украине: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Каким образом она думает двигаться дальше, если это угрожает именно эскалации и ничего общего не имеет с деэскалации? Это все может привести к катастрофе в Украине и потере украинской государственности", — заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что поведение украинской власти и президента Владимира Зеленского вызывает озабоченность из-за попыток уйти от выполнения Минских соглашений и решений, принятых в рамках Нормандского формата, которые непосредственно ведут к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.