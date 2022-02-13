"Мегафонная" дипломатия и другие чудеса: как Украина стала оружием против Путина в руках Байдена

Российскому президенту все тяжелее оправдывать несостыковки в заявлениях и откровенную неправду

Февраль стал месяцем, богатым на громкие заявления касаемо вероятного вторжения России в Украину. Специалисты даже проанализировали семь возможных сценариев начала войны, дабы украинцы то ли больше нервничали, то ли имели возможность ориентироваться в происходящем. Однако паника отчетливо чувствуется в обществе, на что немало повлияли публикации западных медиа, а также заявление иностранных политиков.

Интересно, что в последние несколько дней, после публикации пары якобы "точных дат" нападения Кремля, за рубежом журналисты начали говорить об игре Байдена с Путиным. Игре информационной, что является попыткой одержать победу в гибридной войне с Кремлем. "Телеграф" проанализировал материалы нескольких изданий и вкратце изложит их содержание для читателей.

NYT: игра не на жизнь, а не Украину

Представители The New York Times прямым текстом заявляют, что Белый дом действует не только в интересах Украины, раз за разом обнародуя данные разведки. Факты насчет размещения и перемещений российской армии рядом с украинскими границами — это попытка противостоять всем пропагандистским заявлениям Кремля.

По словам журналистов, Джозеф Байден использует подобную тактику не просто так. Она позволяет предупреждать западное сообщество, что Владимиру Путину и его политике доверять нельзя.

К таким резонансным новостям, которые выдал Вашингтон, NYT относит информацию о вероятных провокациях на Донбассе, оценке количества жертв среди мирного населения и т.п.

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Анализ журналистов ведет к тому, что нынешняя информационная война между Америкой и Россией стала одной из самых крупных со времен "кубинского кризиса". Об этом свидетельствует количество развенчанных разведкой российских фейков.

У президента Байдена считают, что чем больше будет правдивой информации, тем сложнее Путину будет снова обвести все цивилизованное общество вокруг пальца.

По информации издания, в США не просто взяли данные "из воздуха", а по предварительной договоренности обнародовали секретную информацию от спецслужб. С Байденом согласилась директор нацразведки Аврил Гейнс: озвучить факты, чтобы усложнить повестку дня для России.

"Заявления Вашингтона об увеличении российских войск подтверждают коммерческие спутниковые снимки ранее недоступного качества", — подчеркнули в материале.

Таким образом, резюмирует The New York Times, в Вашингтоне пытаются "обставить" Путина в игре в информационную войну, в которой тот является "профи".

The Washington Post: "мегафонная" дипломатия и другие чудеса

Администрация Белого дома с момента прихода Байдена к власти стала себя вести в рамках "беспрецедентной гласности". Особенно, когда речь заходит об Украине и вопросах вероятного вторжения России. Таким мнением делится обозреватель WP Энтони Файола.

Журналист, как и его коллеги из NYT, обращает внимание на то, насколько плотно разведка США работает над получением данных касаемо российских войск, находящихся на границе с Украиной. Все предупреждения, исходящие от Вашингтона, Файола и вовсе сравнивает с "отслеживанием урагана".

По его словам, некоторые американские аналитики уже окрестили подобную стратегию внешней политики как "мегафонная дипломатия". Нередко к этому словосочетанию добавляют непосредственно фамилию Байдена.

Громогласность большинства заявлений Белого дома не влияет на их правдивость или же вероятность, что "российский медведь не запустит свои когти в Украину", пишет Энтони Файола. По его словам, многие из политологов в США сейчас одобрительно смотрят на действия Байдена касательно Украины.

При этом журналист напоминает, что отдельная информация, получаемая из Вашингтона, все равно нуждается в проверках.

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"Однако многие наблюдатели утверждают, что администрация [Байдена] ведет себя тактически хитроумно", — подмечает представитель PW, добавляя, что такой подход может помочь разобраться с различными российскими операциями.

По мнению Файолы, большой объем опубликованной Белым домом информации позволил продемонстрировать всему миру, какую действительно опасность представляет из себя Россия. Видимо, это также повлияло и на позицию Европы, которая сейчас более дружно, чем обычно, грозит Кремлю множеством санкций в случае вторжения в Украину.

"Если Путин надеялся на хитроумную скрытую атаку, то теперь за ним наблюдает весь мир", — подчеркнул обозреватель.

Отметил Файола и некоторые риски "мегафонной" дипломатии. Здесь главное не переборщить с блефом, дабы не спровоцировать Кремль на жесткие действия, которые могли и не планироваться. Также нельзя отбрасывать и вариант того, что Путин мог просчитать вероятную реакцию Запада на свои действия, приводя к границам Украины войска.

Журналисты The Washington Post отмечают, что плюсов подобная тактика все же имеет больше, чем минусов. Главное, не попасть в "дипломатическое болото", которое может вызвать вопрос будущего Украины.

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Совет США по международным отношениям: "драка" пойдет по-другому

По мнению эксперта Совета Макса Бута, сейчас Вашингтон наконец-то перестал "драться с завязанными за спиной руками". Более агрессивная политика команды Байдена с публикацией множества данных дает свои плоды.

На такие шаги Америка была вынуждена пойти, считает Бут. В первую очередь потому, что Россия, исламские боевики и другие любители пропаганды годами распространяли ложь, в которую верили миллионы. Поэтому в Белом доме решили увеличить объем настоящих фактов.

По словам Бута, очень эффективным оказалось предупреждение США о вероятной подготовке Россией специального "марионеточного" правительства для Украины. В эту же копилку он вносит и все заявления касаемо нахождения российских войск на границе.

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"Администрация даже поделилась информацией о вероятных разногласиях в рядах российских военных из-за вероятного нападения на Украину", — подчеркивает специалист.

Макс Бут считает, что своими действиями США качественно мешает пропагандистской машине Кремля двигаться в привычном темпе. А даже подобные подвижки в информационной войне значат очень многие.

"Это уже обернулось серьезным единством Запада перед лицом российской угрозы Украине", — резюмировал он.

Отметим, что пока западный мир более чем серьезно настроен касаемо возможности войны на украинской территории. Около трех десятков государств предупредили своих граждан, что им лучше покинуть Украину. Также некоторые авиационные компании прекратили свои рейсы в Киеве.

В добавок к этому минимум Канада, Соединенные Штаты и Австралия временно "перебросили" дипломатов из своих консульств во Львов. Ранее все эти структуры находились в Киеве.