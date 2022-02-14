Медведчук: Вопрос выполнения минских соглашений - самая горящая тема на сегодняшний день

Вопрос выполнения Минских соглашений — самая горящая тема на сегодняшний день. Об этом в ходе международной конференции в рамках Парламентского измерения "Нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат ВРУ Виктор Медведчук.

"Я хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, и поддержать моих российских коллег, в частности, и Григория Карасина, и Андрея Климова, которые акцентировали внимание на том, что, действительно, сегодня проблема, которая обсуждается — это проблема Минских соглашений. И я даже бы усилил аргумент, который высказал уважаемый коллега, представитель совета Федерации, председатель международного комитета, он сказал, что это срочная тема. Нет, уважаемый коллега, нет, уважаемые коллеги, дамы и господа, это — горящая тема", — отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что он говорит об этом как человек, который находится в Украине и владеет вопросом того, что происходит сегодня в этой стране и на ее границах.