Медведчук в ходе межпарламентского диалога в "Нормандском формате": Зеленский завел в тупик исполнение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции, Германии и подписанным коммюнике в 2019 году, в угоду национал-радикалам Украины. После этого политика по реализации Минских соглашений зашла в тупик.

Об этом народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил в ходе Международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" "Конфликт в Украине: Выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

Виктор Медведчук напомнил о встрече 9 декабря 2019 года в Париже, где главами четырех государств было подписано совместное коммюнике.

"Когда мы впервые вышли на переговоры вначале с представителями Франции, парламентариями, потом Германии, а потом России, был определенный скепсис, надо ли вообще это делать, — я имею в виду, встречаться парламентариям, обсуждать эти актуальные проблемы безопасности не только в Украине, но и в целом в Европе, после столь удачной, успешной, как все считали, встречи, которая произошла 9 декабря 2019 года в Париже, которая ознаменовалась коммюнике, подписанным главами четырех государств — Франции, Украины, России и Германии. Казалось, что наконец-то была проведена такая очная встреча и главы государств, которые взялись и непосредственно имели отношение к мирному урегулированию на Донбассе, приняли решение тех шагов, которые необходимо было сделать. Речь шла о политической части Минских соглашений, их выполнения, речь шла о неукоснительном соблюдении Минских соглашений, которые признали все главы государств", — сказал Виктор Медведчук.

Однако, как отметил политик, партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" всегда критически относилась к поведению власти, которая на словах провозглашала одно, а делала совершенно другое.

"И это не было исключением из их общего правила, власти, я имею в виду, которое характеризует их политику. Уже на полях этой встречи и, особенно, на следующий день после возвращения господин Зеленский фактически отказался от тех договоренностей, достигнутых с главами государств России, Франции, Германии и подписанным коммюнике, в угоду национал-радикалам Украины.

Это действительно, реально произошло именно тогда, и после этого политика, которой должен возглавлять инициативу, я имею в виду, власть и господин Зеленский, по реализации Минских соглашений зашла в тупик переговорного процесса. И этот переговорный процесс и его неэффективность и безрезультативность характерна до, фактически, сегодняшнего дня", — сказал Виктор Медведчук.