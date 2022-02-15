Романченко о политических репрессиях против Медведчука: Они просто убрали невыгодного для власти, но политически опытного и активного политика

Украинские власти поставили цель убрать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, так как политически опытный и активный политик.

Такое мнение высказал политический аналитик Виталий Романченко "UkrLive".

"Здесь доминирует не рассмотрение дела, а больше политический подход. Какую цель ставит власть, когда аккумулирует рассмотрение этих дел… В отношении Виктора Медведчука — они просто убрали не выгодного для власти, но политически опытного и активного политика", — сказал аналитик.

По его мнению, уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко выгодно для власти.

"А с точки зрения Порошенко — они просто раскручивают выгодного для власти кандидата на второй тур… Если бы была действительно цель притянуть к ответственности, то мы бы с вами не увидели таких ограничительных мер "под честное" слово", — подчеркнул он.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.