Financial Times: Зеленский ввел санкции против Медведчука, но против Коломойского, который под следствием в США, обвинений не выдвинуто

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктор Медведчук, но против бизнесмена Игоря Коломойского, который находится под следствием в США — никаких обвинений не выдвинуто. Об этом пишет Financial Times.

"В прошлом году он (президент Украины Владимир Зеленский, — ред.) ввел санкции против Виктора Медведчука, чем разозлил Путина. Но Игорю Коломойскому, бизнесмену, поддержавшему его предвыборную кампанию и находящемуся под следствием в США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, в Украине не предъявили никаких обвинений", - указывает издание.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которая посетила Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.