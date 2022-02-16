ИноСМИ: Рейтинг Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против Медведчука

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет BritishHerald.com.

"После двух с половиной лет пребывания у власти Зеленский наблюдает, как его когда-то огромная поддержка исчезает, поскольку Украина стоит на пороге российского вторжения", — пишет издание.

Также в материале подчеркивается, что придя к власти Зеленский начал конфронтацию со всеми влиятельными людьми в Украине, среди которых и Виктор Медведчук, что очень рискованно и опасно.

"Виктор Медведчук — самый известный политик страны", — подчеркивает издание.

Также в статье, среди причин падения рейтинга Зеленского, указано и закрытие независимых телеканалов: "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" и UkrLive.

Напомним, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Но буквально через час после начала вещания власть во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: "Перший Незалежний" и UkrLive. Потом оказалось, что заседания СНБО не было.

Данное решение было принято после того, как "Перший Незалежний" в суде отстоял свое право на вещание, после лишения эфира в феврале 2021 года.

Более того, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.