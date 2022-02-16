Владислав Трубицын разоблачил фейки по поводу его задержания и пообещал добиться справедливости

Депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын считает коррупционное дело против него политической расправой за его позицию в Киевсовете и уверен, что обязательно добьется справедливости

Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке", комментируя уголовное производство НАБУ, в котором он фигурирует.

В частности, политик отметил, что за последние дни получил много сообщений поддержки, но также "прочитал целый вал фейковых новостей о своем задержании и мифических взятках".

"Теперь пора рассказать, как все было на самом деле. Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток!" – подчеркнул Трубицын.

"Во-вторых, — продолжил депутат, — я не убегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял. Да, я был в Оболонской РГА, когда туда приехали детективы НАБУ. Но я там не прятался, а находился на рабочей встрече и при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним".

В-третьих, по словам Трубицына, выяснилось, что практически в течение года за ним велась слежка и все это время его "активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко, которого то же самое НАБУ еще в 2019 году поймало на взятке в 90 тыс. долларов, но судебное дело по нему до сих пор не закрыто". "Здесь, как говорится, выводы делайте сами, почему этот Максименко круглый год ходил за мной чуть ли не по пятам, провоцируя меня на получение неправомерной выгоды. Но все это время Максименко получал от меня решительный отказ на какие-либо незаконные предложения", – заверил политик.

"Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которую я всегда имел и буду иметь! Я — боец ​​по жизни, обязательно добьюсь справедливости! И да, уже завтра я буду присутствовать на пленарном заседании Киевсовета!" – подытожил Трубицын.

Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, один из его помощников, три руководителя киевских КП и предприниматель были задержаны по обвинению в получении неправомерной выгоды. Пяти фигурантам уголовного производства суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог. 16 февраля стало известно, что Владислав Трубицын вышел из СИЗО под залог.