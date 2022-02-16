Медведчук: Власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Виктор Медведчук Новость обновлена 16 февраля 2022, 21:28
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в своем Telegram-канале высказался об угрозе вторжения России в Украину:

"Я не раз говорил, что война (в данном случае – надуманное вторжение) — это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед.

По данным ежегодного рейтинга экономических свобод "Economic Freedom Index-2022" Украина опустилась на три позиции и заняла 130 место из 177 стран, оказавшись в блоке "преимущественно несвободных" стран. Хочу отметить, что экономические свободы оказались в бóльшем комфорте в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 Европейских стран Украина заняла второе место с конца списка.

Авторы исследования так же отметили, что в 2022 году ухудшились показатели финансовой свободы, свободы инвестиций и верховенства права.

В исследовании так же сказано: "Склонность судебной власти к политическому давлению, коррупции и взяточничества ослабляет доверие общества". Это не вызывает ни капли сомнения, знаю это на собственном опыте!

В конечном итоге, власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь всё ниже в мировых рейтингах. С такими управленцами и войны не нужно", — написал политик.

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