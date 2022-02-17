Медведчук: У Зеленского не было, нет и не будет политической воли на мирное урегулирование на востоке Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что у президента Владимира Зеленского не было, нет и не будет политической воли на мирное урегулирование на востоке Украины. Об этом он заявил перед заседанием Киевского апелляционного суда.

"Фактически два с половиной года, уже больше, правления Зеленского означает одно: политической воли на мирное урегулирование, на то, чтобы в Украине наступил мир и Донбасс вернулся в Украину у него не было, нет и, сегодня я могу утверждать, и не будет", — заявил Медведчук.

По его словам, об этом говорят и последние визиты европейских лидеров: "Об этом свидетельствуют последние данные, визиты руководителей европейских государств в Киев, ответы, дискуссии и заявления после этих визитов. Мир с Зеленским установить нельзя из-за отсутствия у него политической воли на эти необходимые и настолько важные, стратегические сегодня действия, которые ждут от него больше половины населения и которые могут действительно принести стабильность в нашу страну", — подчеркнул Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что 7 лет украинская власть пыталась "заболтать" минские соглашения, и сегодня ее действия не имеют ничего общего с деэскалацией.