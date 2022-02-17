Медведчук: Еще в 2019 году Зеленский понимал, что ОПЗЖ является костью в его горле, так как мы выступаем за мир и за экономическое развитие страны

Президент Владимир Зеленский еще в 2019 году понимал, что партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — это кость в его горле, так как мы выступаем за мир и за экономическое развитие страны. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук перед заседанием Киевского апелляционного суда.

"Преследование "Оппозиционной платформы — За жизнь", ее представителей, началось это все уже в далеком сентябре 2019 года. Вы знаете телефонные разговоры, которые были обнародованы в январе 20 года, как обсуждают вопрос возбуждения уголовных дел, а до этого в октябре — в ноябре 19 года публиковали специальные задания на оперативно-розыскные мероприятия в отношении половины фракции, то есть, в отношении народных депутатов фракции Оппозиционная платформа — За жизнь", — сказал он.

По его словам, началось это именно тогда, потому что Зеленский, его окружение понимали о том, что наша партия является костью в его горле и наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране.

"Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений, и это будет то главное препятствие, которое ему надо преодолеть. Он это понял в 19 году, когда во втором туре мы отказались за него голосовать и говорили, утверждали о том, что этот человек не может привести к миру, что он неспособен и у него не будет политической воли, мы, безусловно, в душе хотели ошибиться. Но мы не ошиблись. Мы не ошиблись, и фактически два с половиной года, уже больше, его правления означает одно: политической воли на мирное урегулирование, на то, чтобы в Украине наступил мир и Донбасс вернулся в Украину у него не было, нет и, сегодня я могу утверждать, и не будет. Это свидетельствует уже последние данные, визиты руководителей европейских государств в Киев, ответы, дискуссии и заявления после этих визитов. Мир с Зеленским установить нельзя из-за отсутствия у него политической воли на эти необходимые и настолько важные на стратегические сегодня действия, которые ждут от него больше половины населения и которые могут действительно принести стабильность в нашу страну", — резюмировал народный депутат.

Ранее Медведчук заявлял, что выполнение всех условий Минских соглашений является гарантией возвращения Донбасса в Украину.