Медведчук - власти: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила"

Киевский апелляционный суд не стал сегодня рассматривать апелляционную жалобу народного депутата Украины, председателя Политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука относительно домашнего ареста. Отказ мотивировали тем, что Печерский районный суд города Киева не представил Киевскому апелляционному суду дело Медведчука для проверки, а прокурор, который явился в суд, не предоставил документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле.

"Преследование ОПЗЖ, ее представителей началось в далеком сентябре 2019 года. Вы знаете телефонные разговоры, которые были обнародованы в январе 2020 года: как обсуждают вопрос о возбуждении уголовных дел. А до этого в октябре ‒ ноябре 2019 года публиковались специальные задания по оперативно-розыскным мероприятиям в отношении половины фракции, то есть в отношении народных депутатов фракции ОПЗЖ", – напомнил председатель Политсовета ОПЗЖ.

По мнению политика, преследование оппозиции и его лично напрямую связано с тем, что ОПЗЖ и сам Виктор Медведчук настаивали и продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений.

"Началось это потому, что Зеленский и его окружение понимали: наша партия для него является костью в горле, наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране. Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений, и это будет то главное препятствие, которое ему надо преодолеть", – подчеркнул оппозиционный политик.

Он отметил, что украинская власть в лице Зеленского демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения. И поэтому ОПЗЖ в своем заявлении к 7-й годовщине подписания Минских соглашений прямо заявила, что власть, которая не желает мира, которая не делает шагов по мирному урегулированию, должна уйти в отставку.

Как отметил Виктор Медведчук, Зеленский только говорит о единении Украины, на самом деле всеми своими действиями он не "сшивает", а еще больше раскалывает страну. И такая политика предопределяет судьбу действующей власти.

"Единение ‒ это великолепно. А как объединились с вами, с вашими закрытыми каналами? Может, их открыли? Нет. Было подчеркнуто, что вот этот праздник, который ввел в срочном, оперативном порядке господин Зеленский, будет показан всеми нашими каналами. То есть есть "наши", а есть "их". Это единение? Это "сшивание" страны? Это путь к миру? Нет, это другое. Об этом другом очень хорошо когда-то сказал великий Булгаков в "Мастере и Маргарите". Такое зловещее предсказание: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила". Это все, что я хочу сказать о власти", ‒ подытожил Виктор Медведчук.