Медведчук: За разговорами о "вторжении" забылось о рекордном росте задолженности за ЖКХ, долгах по зарплатам, росте цен, безработице

Власть за разговорами о "вторжении" России в Украину забыла о рекордном росте задолженности за ЖКХ, долгам по зарплатам, росте цен, безработице. Об этом после заседания Киевского апелляционного суда заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Это серьезно, да. Это очень серьезно, конечно. Я думаю, что вот этот калейдоскоп событий, калейдоскоп дат, калейдоскоп лжи, калейдоскоп слухов, он будет продолжаться. Но первое, что я хочу сказать, что это все делается в ущерб интересов Украины, в ущерб интересов украинского народа, потому что обратите внимание — а о чем сегодня говорят люди? А о чем пишете и показываете вы, представители СМИ? Только об этом", — высказался Виктор Медведчук.

При этом он подчеркнул, что обвинять людей в том, почему они это делают, сложно.

"Потому что это самая актуальная тема на сегодняшний день. Уже не интересуются о том, что до рекордных объемов и размеров вырос долг за жилищно-коммунальные тарифы – 81,4 млрд грн. Такого никогда не было. Уже не интересует никого, что задолженности по зарплатам перешли планку в 400% по сравнению с тем же 2013 годом. Уже не интересует то, что растут цены, причем, достигли космических объемов на всю продовольственную группу, на промышленные товары, на другие товары потребления. Уже не интересует то, что сегодня происходит с рабочими местами, что происходит с налогами, каким бременем обложены сегодня украинские граждане, и вы видите на улицах Киева сегодня под парламентом как продолжают сегодня протестовать ФЛП, то ест известные ФОПы, которые требуют защиты своих конституционных прав. Это все уже не имеет значения. Ведь главная тема какая — вторжение, главная тема — что делает власть и главная тема на сегодняшний день — что будет и когда такое вторжение будет", — заявил оппозиционный политик.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.