Медведчук: Форма правления в Украине стала офисно-президентской. Парламентом у нас и не пахнет

Парламентско-президентская форма правления в Украине превратилась в офисно-президентскую, а парламентом в нашей стране и не пахнет. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил после заседания Киевского апелляционного суда.

Политик отметил, что в Украине идет узурпация власти и установление диктатуры.

"На сегодняшний день я как человек, который понимает в государственном устройстве, как специалист в конституционном и государственном праве, могу сказать, что когда я был автором конституционной реформы, принятой в 2004 году и введенной в действие в 2006 году, и наша страна сегодня живет по этой конституционной реформе, я никогда не думал, что парламентско-президентская форма правления превратится в офисно-президентскую форму правления. Парламентом там сегодня не пахнет, не ощущается, и концентрация власти в одних руках, концентрация преступных действий, она привела именно к узурпации власти и установлению диктатуры", — заявил Виктор Медведчук.

Как известно, 17 февраля Киевский апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.