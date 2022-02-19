Бурмич: По закону Медведчук уже должен быть на свободе, это полный беспредел

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уже должен быть на свободе, поскольку более шести месяцев человека под арестом содержать по закону нельзя. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в кулуарах Верховной Рады 17 февраля.

Он напомнил, что несколько дней назад была рассмотрена апелляция Петра Порошенко по тому же делу, из-за которого Медведука сейчас держат под домашним арестом.

"И он (Порошенко — ред.) сегодня спокойно гуляет, голосует, ведь его оставили на свободе под личное обязательство. Нет никаких вопросов, да? По тому же самому делу, второму, Виктор Владимирович уже практически более пяти месяцев находится под арестом. Это с учетом того, что он по первому делу еще был шесть месяцев (под арестом — ред.).

Он давно уже должен быть на свободе, потому что более шести месяцев нельзя содержать человека под арестом, если он все выполняет и нет никаких усугубляющих действий. Это полный беспредел", — подчеркнул Бурмич.

Он считает, что судьи просто боятся власти, из-за ее давления. Однако они, по словам нардепа, понимают, что Медведчука нельзя не выпускать.

"Поэтому они под надуманным предлогом (о том, что там какой-то прокурор якобы пришел без документов) нашли выход, чтобы не рассматривать и перенести это опять на неопределенный срок. Я думаю, они просто ждут окончания шести месяцев по этому сфальсифицированному уголовному делу, чтобы впоследствии не нести ответственности. Сегодня не нести ответственность перед властью, завтра — как-то попытаться не нести ответственность уже перед нами, перед Виктором Медведчуком, за то, что они сфальсифицировали дело и незаконно его удерживают", — резюмировал Анатолий Бурмич.

Напомним, 17 февраля Апелляционный суд Киева в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест.