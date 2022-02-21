Ведущая австрийская газета: Западу следовало серьезно отнестись к незаконным санкциям Зеленского в отношении Медведчука

Западу следовало серьезно отнестись к незаконным санкциям Владимира Зеленского в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет ведущая австрийская газета Der Standard.

В издании рассказали, что в марте 2021 года Зеленский приказал поместить под домашний арест при сомнительных обстоятельствах Виктора Медведчука, политика из крупнейшей украинской оппозиционной партии, и закрыть СМИ и программы — в то время, когда его оппозиционная партия лидировала в опросах.

Также напомнили и о том, что проводятся расследования предполагаемой государственной измены Петра Порошенко (президента Украины в 2014-2019 гг.), которые он критикует как политически мотивированные.

"Как ни понятно стремление предотвратить любое (про)российское влияние на внутриполитические дела (следует отметить: Медведчук лично знаком с Путиным), делать это нужно юридически корректными средствами. Западу также не мешало бы серьезно наблюдать за такими событиями", — почерпнули в издании.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член Комитета по внешней политике бундестага Петр Быстронь и член Комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.