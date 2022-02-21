Ведущие мировые СМИ: Американский журналист в прямом эфире сказал, что лидер украинской оппозиции Медведчук находится под арестом, а ряд телеканалов закрыт

Известный американский журналист, ведущий Fox News Такер Карлсон в прямом эфире заявил, что лидер украинской оппозиции — председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук — незаконно находится под арестом, также незаконно были закрыты властью оппозиционные телеканалы. Об этом написал один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider (в том числе и в индийской версии).

Как отмечается, самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон 15 февраля на Fox News раскритиковал украинское руководство, намекнув прозрачно на преследование Медведчука.

В частности, он сказал, что лидер украинской оппозиции "сейчас находится под арестом", а "оппозиционные СМИ и телеканалы закрыты правительством".

"Карлсон имел в виду Виктора Медведчука, близкого друга президента России Владимира Путина и главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которого в мае украинская прокуратура обвинила в государственной измене. Двумя месяцами ранее Украина также запретила три оппозиционных телеканала", — поясняет издание.

Позже этот материал перепечатал также крупнейший интернет-портал Yahoo, а на испанском языке он вышел на сайте Loving Valencia.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержал Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член Комитета по внешней политике бундестага Петр Быстронь и член Комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер — также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.