Василий Нимченко: Украинскую судебную систему зареформировали до того, что она находится под влиянием Офиса президента, а работа КСУ полностью парализована

К Кабмину, к парламенту и к власти в целом остается очень много вопросов, в частности, о том, какие действия планируется предпринимать для уменьшения тарифов, почему Верховная Рада как законодательный орган не занимается решением проблем малого бизнеса и как противостоять начатой идеологической и информационной войне против Украины. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко.

Парламентарий отметил, что Верховная Рада не занимается рассмотрением вопросов, которые на сегодняшний день являются первостепенными для Украины.

"Значимых законов не было вынесено в зал, в том числе и наших законопроектов от ОПЗЖ, которые лежат здесь годами. Они их не выносят специально. О законопроектах относительно судебной реформы – мы ее уже и так зареформировали. У нас судебной власти как таковой не существует, она полностью под прессом Офиса президента. Работа КСУ парализована, есть указания государственной охране не пускать судей и председателя суда в здание, мы уже дошли до этого", – сказал народный депутат.

По мнению Василия Нимченко, отсутствие независимости судебной власти в Украине подтверждается и решениями, принимаемыми судами в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который уже девятый месяц незаконно находится под домашним арестом.

"Вы видите, что творится ‒ по политическим репрессиям в отношении Виктора Медведчука. Печерский райсуд 38 дней не может отправить уголовное дело в апелляцию, тем самым лишая человека возможности защищать свое право. Ведь идет речь о лишении свободы, о лишении в том числе и свободы перемещения Виктора Владимировича. Он, к сожалению, не может защитить свое право", – отметил парламентарий.