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Война — это большая беда, и у нее большая цена, - Зеленский

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Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Война — это большая беда, и у нее большая цена, - Зеленский Новость обновлена 24 февраля 2022, 01:13

Президент Украины под покровом ночи выступил со срочным обращением

Владимир Зеленский выпустил новое обращение, где на русском языке высказался о возростающей угрозе войны и вторжения со стороны России.

"Война — это большая беда, и у этой беды большая цена, во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни, свободу. Но самое главное — люди теряют своих близких. На войне всегда всего не хватает. Чего хватает с лихвой — боли, грязи, смерти. Десятков тысяч смертей", — сказал президент.

Глава государства ответил на заявления, которые годами звучат по росТВ и от высшего руководства РФ: "Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас, не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. Мы требуем гарантий нашей безопасности. Безопасности Украины. От вас — от России и от других гарантов Будапештского меморандума".

"Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди", — подчеркнул Зеленский.

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