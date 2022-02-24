Байден заявил, что Россия выбрала путь войны против Украины

В Белом доме говорят, что только Кремль несет ответы за все происходящее

Президент США Джозеф Байден оперативно отреагировал на введение российских войск на территорию Донбасса. По словам политика, российский лидер Владимир Путин собственноручно развязал войну против Украины.

Байдена цитирует пресс-служба Белого дома в четверг, 24 февраля.

"Молитвы всего мира сегодня вечером [разница во времени — ред.] с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданого нападения российских военных", — заявил американский президент.

По словам Джо Байдена, решение Москвы атаковать Украину приведет к катастрофическим потерям и страданиям многих людей. Лидер Штатов сказал, что Россия "ответственна за смерть и разрушения", которые принесут ее действия.

Также в США пообещали, что Кремль получит быстрый и оперативный ответ на свой шаг. Америка будет координировать свои действия с европейскими союзниками.

"Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7", — пообещал Байден, добавив, что после этого выступит с заявлением касаемо последствий для Российской Федерации.

Такую реакцию у американского лидера вызвало решение Путина начать специальную военную операцию против Украины. Отдав приказ о введении российской армии на Донбасс, глава Кремля фактичечски объявил Украине войну.

Очевидцы из многих украинских городов, в том числе Киева, Одессы и Харькова, сообщают, что слышат взрывы. Соцсети полнятся видеозаписями, на которых запечатлены огни в небе.