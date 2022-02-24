Лукашенко призвал Украину к переговорам

В Беларуси хотят остановить эскалацию.

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко предложил провести переговоры России и Украине в Минске.

Соответсвующий комментарий главы соседней страны доступен на сайте belta.by.

Лукашенко вновь заявил о "братских" народах, а также отметил, что президент РФ Владимир Путин не собирается оккупировать Украину. Лукашенко заявил, что Украина должна исполнить требования РФ, которые Путин озвучил ранее — демилитаризация страны, недопущение вступления в НАТО и прекращение боевых действий на Донбассе. После этого стороны могут приступить к переговорам и "избежать кровопролитной войны".

"Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Возможно, это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат", — заявил непризнанный лидер Беларуси.

Напомним, 24 февраля Россия вторглась в Украину со многих направлений, в частности из Беларуси войска без опознавательных знаков атаковали нашу страну. Украинская армия сбила уже седьмой военный самолет РФ.