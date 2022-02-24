Канада вводит жесткие санкции против России

Еще одна страна поддерживает Украину.

Правительство Канады ввело новые масштабные санкции в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает издание Toronto.Star.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что санкции вводят против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей, а также ЧВК Вагнера и крупных российские банки.

"Наглое пренебрежение президента Владимира Путина к международному праву, демократии и человеческой жизни представляет собой огромную угрозу безопасности и миру во всем мире", — сказал Трюдо.

По словам Трюдо, Канада нацелена на ключевых игроков путинского режима, включая членов Совета безопасности России, а также министров обороны, финансов и юстиции России.

Канада аннулирует все разрешения на экспорт в Россию и аннулирует существующие разрешения.

Отметим, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России покажут свой эффект.

Великобритания ввела блокирующие санкции против российских авиакомпаний "Аэрофлот" и банка ВТБ.

Президент США Джо Байден заявил о создании коалиции против России и расширении санкционного пакета.