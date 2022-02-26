Укр

Активные боевые действия в Киеве: стало известно, где находится Зеленский

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Владимир Зеленский Новость обновлена 26 февраля 2022, 06:37
Владимир Зеленский

Зеленскому предлагали эвакуироваться, но он отказался.

В то время, когда Украина продолжает отбивать атаки российских оккупантов, власти США заявили о готовности эвакуировать из Киева президента Владимира Зеленского. Однако президент Украины отклонил предложение США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники.

"По словам американских и украинских официальных лиц, правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, чтобы избежать захвата или убийства наступательными российскими войсками. Но пока президент отказался уезжать", — говорится в материале.

Ранее эвакуацию президенту Украины предлагал британский премьер Джонсон.

Отметим, что ранее Зеленский записывал видео из Киева – прямо из-под Офиса Президента. Президент обратился к украинцам и сообщил, что ночь на 26 февраля будет очень тяжелой.

По информации "Телеграфа", Зеленский лично руководит обороной Киева и находится в правительственном квартале.

Теги:
#Киев #Россия #Владимир Зеленский
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