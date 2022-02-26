У Зеленского объяснили отсутствие переговоров с Путиным: нам не нужны ультиматумы

Украина готова к нейтральным переговорам с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для украинского государства условия и ультиматумы. Украина готова исключительно к полноценным переговорам.

Соответствующую информацию обнародовал "Телеграф", ссылаясь на официальное сообщение от советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход. Переговоры должны базироваться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у них был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, максимально интенсивными.", — сказал он.

Напомним, ранее лидер украинского государства Владимир Зеленский выступил с новым заявлением, в котором окрестил вторжение России в Украину началом войны против Европы и призвал Путина на переговоры. После чего в пятницу, 26 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.