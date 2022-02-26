Германия передумала по поводу вооружения для Украины

Героизм украинцев убедил немцев?

В субботу, 26 февраля, на третий день войны России с Украиной Германия согласилась отправить в Украину вооружение, в частности из Нидерландов.

Об этом сообщает telegram-канал NEXTA Livе.

Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину. Таким образом 400 противотанковых единиц оружия будут доставлены в Украину из Нидерландов в ближайшее время. Ранее немцы категорически отказывались поставлять вооружение Украине, ограничиваясь в отношении российского режима лишь санкциями.

Добавим, 26 февраля немцев удалось переубедить и в вопросе по отключению России от SWIFT. Добавим, что вопрос с отключением РФ от SWIFT уже решен.

Во время боевых действий по всей территории Украины россияне сдаются в плен, рассказывая, что "ехали на учения". Мирные украинцы также несут потери, в частности в результате авиаудара по прилегающему к Мариуполю поселку Сартана пострадали три человека, а в Одессе 26 февраля прогремели мощные взрывы.

Ранее глава ГПСУ заявил своим белорусским коллегам, что они не достойны называть себя пограничниками.