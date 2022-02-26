Зеленский обратился в ООН из-за тысяч трупов российских оккупантов в Украине

Россиян хотят лишить голоса в Совбезе ООН.

В субботу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский, который на третий день войны с РФ все еще пытается достучаться до россиян, провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Соответствующий пост президент Украины опубликовал на своей странице в Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН", — написал Зеленский.

Добавим, что о проблеме доставки трупов российских захватчиков на территорию РФ заговорила 26 февраля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Министр призвала "Красный Крест" помочь в решение этой проблемы, ведь официально Кремль не признает никаких потерь на территории Украины.

Ранее сообщалось, что под Херсоном российские захватчики расстреляли машину скорой помощи. Кроме того, в Черном море российский корабль подбил собственный самолет. 26 февраля Польша призвала срочно принять Украину в ЕС.