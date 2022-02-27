"Не будьте Россией": Зеленский обратился к белорусам в день референдума

Президент Украины напомнил белорусам, что четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолёты, вертолёты, техника.

Украина четвертые сутки ведет войну с Россией и отражает вражеские атаки. Оккупанты также обстреливают Украину и с территории Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси в день референдума.

"Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс. Но сейчас уже точно не может быть ничего обычного.

Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня.

Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы. Снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. На сегодня нет ни одного объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры.

Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны.

Но в войне, которая идёт сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия – и, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами.

И всё это – тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня.

Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу. Минск. Как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И, на самом деле, не вы. А выбирало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас.

Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолёты, вертолёты, техника. Били по нашим домам, били по нашим жизням. Пошла тяжёлая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941-м году. А вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому, что мы боремся. Боремся за свою страну. Боремся за свою свободу. Потому, что имеем полное на это право.

Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. В вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно. Так правдиво. Именно так, по-соседски разговаривать нам. Сейчас же вы ещё не сделали свой главный выбор. И он впереди, он должен зависеть только от вас. Не от России, не от Украины, не от Америки, а от народа Беларуси.

Именно поэтому сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну.

Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели ещё не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен – это главный выбор вашего великого народа", — сказал Зеленский.

Напомнил, ранее Зеленский призывает присоединяться к военному сопротивлению России и стать членами Интернационального легиона украинской армии.