Только после выведения войск: Великобритания сделала заявление насчет переговоров РФ и Украины

Великобритания полностью поддерживает Украину

Украина готова сесть за стол переговоров с Российской Федерацией, с которой уже четвертый день ведется жестокая война, но не по их условиях. Такого же мнения придерживаются и украинские иностранные партнеры.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что никаких переговоров между Россией и Украиной не может быть, пока войска РФ находятся на украинской территории, сообщает "Европейская правда" ссылаясь на Reuters.

"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев, — заявила она.

Глава МИД Британии также добавила, что у нее уже есть список российских олигархов, которые попадут под экономический удар, в случае, если Россия продолжит наступление на Украину. Трасс отмечает, что каждые несколько недель британское правительство будет "уничтожать" их частные самолеты, имущество и другие активы.

"Мы работаем над возведением дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций… Им некуда будет спрятаться", — добавила Трасс.

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Министр знает, что у России есть мощные силы, и понадобиться время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину", однако и украинский народ очен храбрый и настроен отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность, что не даст воинам РФ захватить их страну.

Отметим, что Украина официально отказалась от проведения прямых переговоров с Россией на территории Беларуси. Среди причин и поддержка Минском военной агрессии Кремля, и ультимативность предложений со стороны Владимира Путина.

Напомним, что непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко цинично призвал Украину к мирным переговорам еще в первый день вторжения России.