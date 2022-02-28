Решающие 24 часа: что Зеленский сказал Джонсону о войне с Россией

Антивоенная коалиция работает

В понедельник, 28 февраля, начали срабатывать первые санкции против России. Это важный момент для Украины, поскольку теперь война ударит по каждому россиянину. Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой.

В пресс-службе Джонсона приводят слова Зеленского о том, что следующие 24 часа будут решающими для противодействия агрессору. Британский премьер в свою очередь подчеркнул, что сделает все возможное для обеспечения оборонной помощи со стороны Великобритании и союзников.

Сопротивление украинского народа перед оккупантом Джонсон назвал героическим.

Не стоит даже напоминать, что Россия пятый день ведет полномасштабную войну против Украины. На своей земле за это время погибли сотни мирных жителей, россияне потеряли уже более 4300 военных и массу техники, в том числе вертолеты, истребители и полторы сотни танков.