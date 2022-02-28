Укр

Путин перекинул из Африки наемников для убийства Зеленского, а Турчинова хотят выкрасть для "трибунала"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Владимир Зеленский может быть под прицелом Кремля Новость обновлена 28 февраля 2022, 08:50
Владимир Зеленский может быть под прицелом Кремля

Диверсанты работают против украинской власти

На территории Киева якобы работает около четырехсот пророссийских наемников, главной мишенью которых во время военной агрессии России является президент Владимир Зеленский и другие руководители государства. Задача их "охоты" — зачистка этих деятелей, чтобы "проложить" себе путь к получению власти в Украине.

Такую информацию сообщает издание The Times, передает "Телеграф".

Издание пишет, что в этой спецоперации могут быть задействованы никто иной как члены ЧВК "Вагнера". Они считаются личной марионеточной армией Владимира Путина и славятся своей кровожадностью. По некоторым данным, боевики могли прибыть в Киев еще за пять недель до начала вторжения России в Украину.

Иностранные журналисты утверждают, что комендантский час в столице 27 февраля мог быть введен, в частности, для того, чтобы максимально сделать невозможным выполнение миссии наемниками.

В Офисе президента эту информацию назвали фейком и частью информацинной войны против Украины. Отметим, что ранее на Банковой неоднократно заявляли о планах России ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского.

В то же время, авторитетный собеседник "Телеграфа" из числа бойцов ССО уточнил изданию, что на отдельных политических деятелей Украины действительно объявлена охота. В частности, ряду спецподразделений РФ поставлена задача ликвидации или задержания для последующего "трибунала" представителей нынешней и предыдущей власти. Среди наиболее подходящих лиц на эту роль изданию озвучили фамилии Александра Турчинова, Андрея Парубия и Дмитрия Яроша.

Напомним, что вторжение России в Украину произошло в четверг, 24 февраля. За это время российская армия потеряла гораздо больше людей и техники, чем украинская. По мнению министра обороны Резникова, за четыре полных дня войны в обществе произошел титанический излом относительно восприятия Украины в целом.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Наемники #ЧВК Вагнера
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