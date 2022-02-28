Агрессор окончательно содрал с себя маску: топ-5 выводов российского вторжения в Украину

Военный эксперт рассказал, какой войны на самом деле ожидала Россия и как ее планы поломались благодаря единству украинцев и ВСУ

Война, которую объявил Украине президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля под видом "специальной военной операции", длится уже пятый день. За это время украинцы уничтожили огромное количество военной техники агрессора и самих оккупантов.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин рассказал "Телеграфу", какие главные выводы можно сделать на данный момент.

Первый вывод – Россия рассчитывала на блицкриг

"Россия пыталась одним ударом повергнуть наше государство в шок, вызвать панику и капитуляцию. И далее диктовать свои условия. Но этого не случилось. Украина, конечно, была шокирована. Но была и на определенном уровне готова к агрессии. О которой нас предупреждали западные партнеры. К тому же, мы с 2014-го живем в состоянии гибридной войны с РФ. Просто сейчас агрессор окончательно содрал с себя маску", – поясняет Влад Волошин.

Второй вывод – Россия не ждала такого сопротивления

По мнению военного эксперта, Россия точно не была готова к тому, что весь украинский народ (и ВСУ, и территориальная оборона, и силовики, и простые люди – каждый на своем месте) будет настолько ожесточенно драться.

"Такого типа сопротивление российская армия встречала разве что во время Первой и Второй Чеченских войн. Российская пропаганда, похоже, самому режиму Путина сумела запудрить мозги месседжами о том, что "украинцы – братья", "украинцы ждут освобождения от фашистского режима", "встречать будут цветами", "они – мягкий и добрый народ" и так далее. На деле же российскую армию ждали не с распростертыми объятиями, а с "Джавелинами", "Байрактарми", "Стингерами", автоматами, коктейлями Молотова и прочими "теплым приемом". И при таком раскладе сокрушить нас одним ударом было нереально, – подчеркивает Влад Волошин. – Как и вообще сокрушить".

Третий вывод – Россия действовала на "авось"

Военный эксперт считает, что хоть РФ и сосредоточила мощные силы и рванула на Украину с разных сторон, она не особо готовилась к операции.

"Всё делалось на русский "авось". Мол, мы ударим, они побегут, а там разберемся. А привезут или не привезут горючее, чтобы танки шли дальше, будет ли обеспечен подвоз боеприпасов – то такое… Авось пронесет. Как-то сложится. Не пронесло. Не сложилось. Координация второй волны атаки, поддержка, логистика – всё это российской армией проиграно начисто", – уверяет Влад Волошин.

Четвертый вывод – Россия не смогла захватить небо

После подлого ракетного удара ранним утром 24 февраля многие системы нашей противовоздушной обороны (ПВО) были выведены из строя, уничтожен ряд самолетов, напоминает Влад Волошин. Но подавить этот вид обороны россиянам не удалось.

"К тому же – у нас есть (и скоро будет еще больше) отличное современное вооружение от западных союзников. Мы сбиваем ракеты, самолеты и вертолеты агрессора – десятками. Россия не ждала, что у нас хватит сил и средств ПВО, чтобы наносить ей такой урон. Ну, а украинская авиация, на порядок ниже технически оснащенная, нежели российская, воюет так, что об этом уже слагают легенды", – подчеркивает эксперт.

Пятый вывод – мир атакует страну войны

Чего Россия также вряд ли ожидала в таких масштабах, так это того, что весь мир во всех сферах ополчится против нее, отмечает Влад Волошин. Так быстро. И так болезненно.

"Дипломатические, экономические, финансовые, кибернетические, информационные, политические удары по стране войны – колоссальные. Рубль несется в пропасть, как и вся Россия. Остатки репутации угроблены на годы, если не на десятилетия. Массовый исход инвесторов, разрыв контрактов, закрытое для РФ небо над Европой. А скоро дойдет до портов, – прогнозирует эксперт. – Весь цивилизованный мир, даже еще недавно относительно лояльные к РФ некоторые европейские государства, однозначно на стороне Украины. И тогда как в Россию летят санкции, к нам – помощь финансами и вооружением. Все вышеназванные причины помогли нам выстоять – и продолжать стоять – против одной из сильнейших армий мира. Покрывающей себя сейчас позором. Действуя в том же ключе, веря в свои силы, благодаря такой поддержке мира – мы точно победим эту империю зла. Слава Украине!"

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Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, – события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ несет крупные потери в Украине".

События 25 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 26 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

За событиями 5-го дня следите в материале "Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".