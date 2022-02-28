"Договоренностей нет и не может быть!": омбудсмен Украины развенчала очередной российский фейк

Переговоры с россиянами возможны только после вывода войск

Любые разговоры об обмене пленными военнослужащими или поиске пропавших без вести во время продолжающихся в Украине боев будут начаты только после прекращения огня. Также россиянам придется вывести свою армию с территории Украины, включая Донбасс и Крым.

Такие условия своей российской коллеге поставила украинская обмудсменка по правам человека Людмила Денисова, критикуя российскую сторону за фейки.

Как оказалось, российская омбудсменка Татьяна Москалькова на своей Facebook-странице заявила, что якобы достигла договоренностей с украинской стороной по отдельным гуманитарным вопросам. При этом она подчеркнула, что в этом направлении "работаем" — вроде бы обоих участников диалога.

Скриншот из Facebook

Но это оказалось очередной кремлевской пропагандой. По словам Денисовой, пока никаких консенсусов не достигнуто.

"Договоренностей нет и не может быть!" — подчеркнула она.

Чиновница добавила, что к диалогу с Россией Киев будет готов, когда прекратятся обстрелы, а войска агрессора покинут Украину. При этом включая оккупированные территории.

Напомним, что российские кафиры несут сокрушительные потери, пытаясь захватить украинские города. Только к утру понедельника, 28 февраля, число раненых и погибших захватчиков перевалило за 4300 человек.