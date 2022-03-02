Укр

Морги в Беларуси завалены мертвыми чеченцами, их боятся везти домой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Убитых не собираются отправлять в Чечню Новость обновлена 02 марта 2022, 11:08
Убитых не собираются отправлять в Чечню

Российская пропаганда скрывает, что беларусские морги переполнены грузом 200-ти.

Несмотря на то, что по состоянию на седьмой день войны россия понесла большие потери, среди которых есть много чеченцев, власти неохотно подтверждают эту информацию, утверждая, что погибших практически нет. Однако правда всегда выходит наружу.

Представитель белорусской оппозиции Анна Красулина во время включения на телеканале "Украина 24" сообщила, что в Мозыре (Беларусь) привозят тела убитых во время войны российских солдат, и уже забиты все морги.

"Большинство из них — этнические чеченцы, дано указание на длительное хранение тел, чтобы в Чечне не узнали о реальных потерях ВС РФ" — рассказала Красулина.

Как сообщалось ранее, согласно данным главы Bellingcat Христо Грозева около 70% приехавших в Украину кадыровцев уже погибли. Предположительно наибольшие потери они понесли под Бучей, где после удара "Байрактаров" от колонны техники остались лишь догорающие остовы.

Кроме того в Гостомеле под Киевом украинская армия ликвидировала "кадыровского" генерала и разбила его "элитный" отряд.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Чечня #Чеченцы #Потери
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