Укр

Германия передает Украине "ракеты с плесенью": скандальные детали от СМИ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Говорят, что около четверти боеприпасов могут быть нерабочими Новость обновлена 04 марта 2022, 12:36
Говорят, что около четверти боеприпасов могут быть нерабочими

Ракетам, которые готовят отдать Украине, уже более 35 лет

Немецкие журналисты призвали общественность обратить внимание на оружие, которое Германия подготовила к передаче украинской армии. Имеются сведения, будто бы около 700 ракет "Стрела" из запланированных к "выдаче" 2700 — уже непригодны к бою.

Об этом сообщает "Bild", ссылаясь на личные источники.

Еще раньше было известно, что все эти боеприпасы достались современной Германии еще более трех десятков лет назад — когда она была разделена на две части. Именно поэтому почти четверть из ракет больше не способны выполнять свою прямую задачу по поражению противника.

Согласно журналистским данным, использование многих орудий были заблокированы немецкой властью еще в 2012 году. Причина — в микротрещинах, которыми покрылись метальные запасы боеприпаса и, как следствие, привели к коррозии или окислению.

Также издание подчеркивает, что оружие до сих пор находилось в деревянных ящиках. Эти "коробки" настолько покрылись плесенью, что солдатам, дабы их достать, приходилось надевать специальные костюмы защиты.

Журналисты настаивают на том, чтобы перед отправкой оружия в Украину, которая противостоит российским захватчикам, все боеприпасы были проверены специалистами Федерального ведомства по оборудованию.

Следует отметить, что для достойного отпора противнику украинцы должны быть вооружены качественным оружием. Об этом просит президент Владимир Зеленский, равно как и про закрытие неба над Украиной для полетов. Особенно это важно стало в свете последних событий на Запорожской АЭС, о чем глава государства говорил с другими политиками.

Напомним, оккупанты ворвались в Энергодар вечером 3 марта и начали обстреливать местную атомную станцию, после чего на ней начался пожар.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Оружие #Война #Поставки
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